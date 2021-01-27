Клиенты ВТБ в Рязани смогут обменять мультибонусы на поездку в такси с DiDi

ВТБ и сервис заказа такси DiDi запустили акцию по обмену бонусов. Участники программы лояльности банка смогут обменять мультибонусы на скидку за поездку, заказанную в DiDi.

ВТБ и сервис заказа такси DiDi запустили акцию по обмену бонусов. Участники программы лояльности банка смогут обменять мультибонусы на скидку за поездку, заказанную в DiDi.

Специальное предложение будет действовать для клиентов банка до 21 июля 2021 года. Акция проводится в 16 городах России, где работает сервис DiDi, с перспективой расширения географии проекта.

По условиям акции, 100 бонусов программы лояльности ВТБ дают скидку в размере 100 рублей при оплате поездки через приложение DiDi. Сертификат на поездку со скидкой клиенты банка могут оформить на сайте или в мобильном приложении «Мультибонус». Чтобы активировать скидку, необходимо установить на смартфон приложение сервиса по заказу такси DiDi и в разделе «Промоакции» ввести код, полученный на электронную почту. Стоимость поездки будет рассчитана с учетом скидки, при необходимости за услугу можно доплатить рублями по карте.

«Услуги такси стали особенно актуальны в период пандемии, так как позволяют минимизировать число контактов во время поездок в транспорте. Кроме того, благодаря мобильным приложениям мы можем оплатить услугу онлайн, не используя наличные деньги. DiDi — ведущая технологическая платформа, которая успешно развивает транспортный сервис по всему миру и активно наращивает свое присутствие в российских регионах. И мы рады, что наше партнерство дополнит программу лояльности банка новыми возможностями для клиентов ВТБ и позволит им использовать бонусы для выгодных поездок в такси», — прокомментировал Роман Синенко, руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ.

«Одним из главных преимуществ DiDi в России, как и во всем мире, мы видим доступные тарифы на поездки. Став частью экосистемы лояльности такого крупного партнера как ВТБ, мы даем возможность еще большему числу людей воспользоваться услугами DiDi и значительно сэкономить. Мы всегда ищем новые возможности, как сделать поездки с DiDi еще более комфортными для наших пользователей, и планируем дальнейшее расширение географии нашего сотрудничества с ВТБ», — сказала Ольга Калинина, директор по маркетингу DiDi в России.