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Рязань вновь встала в десятибалльных пробках
В среду, 27 января, Рязань встала в десятибалльных пробках. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Карты».

В среду, 27 января, Рязань встала в десятибалльных пробках. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Карты».

В частности, затор возник из-за ДТП на перекрестке улиц Есенина и Спортивной. Также затруднен проезд из-за сломанного светофора на перекрестке улицы Циолковского и проезда Яблочкова.

Кроме того, пробки возникли на проезде Шабулина в сторону Северной окружной дороги и на Восточной окружной дороге из-за ДТП.