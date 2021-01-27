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Из-за аварии на семи рязанских улицах отключили холодную воду
Воды не будет на время восстановительных работ. Об этом сообщили в мэрии.

Утром в среду, 27 января, на семи рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за аварии до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Баженова, дома 27, 29, 33;
  • улица Есенина, дом 71;
  • улица Качевская, дома 16, 18, 18а, 20, 22, 24/2, 26/1;
  • улица Поселковая, дом 3;
  • улица Предзаводская, дом 12/9;
  • улица Дружная, дома 2, 2а, 5, 4, 6, 8, 10, 3, 7;
  • улица Тимуровцев, дом 3.