Игорь Маковский провел штаб «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

На данный момент из-за неблагоприятных погодных условий режим повышенной готовности действует на территории 16 филиалов.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел штаб обществ по вопросу надежности работы энергосистем 20 регионов присутствия. На данный момент из-за неблагоприятных погодных условий режим повышенной готовности действует на территории 16 филиалов. Энергетики были заранее мобилизованы и оперативно реагируют на локальные нарушения электроснабжения.

Особое внимание в рамках заседания штаба уделили завершению восстановительных работ в Тверской области. Сейчас в регионе действует группировка сил и средств «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в составе 327 бригад, 1386 человек и 534 единиц техники. Энергетики совершают обходы линий с целью ремонта, расчищают просеки от деревьев и веток, которые выпали из-за периметра охранных зон, вырубают аварийную растительность.

Игорь Маковский поставил задачу в короткий срок подготовить глубокий анализ причин отключений энергоснабжения с начала января и представить конкретные предложения по уменьшению рисков возникновения новых нарушений в сетях Тверской области.