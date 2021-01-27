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Госдума напомнила, какие законы вступают в силу в феврале
Соцсети обяжут выявлять и блокировать противоправную информацию, будут проиндексированы все социальные выплаты, нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств должны будут подготавливать по новым правилам.

В Госдуме напомнили, какие законы вступают в силу в феврале. Так, с понедельника, 1 февраля, будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации. В том числе пособия на детей, выплаты инвалидам, ветеранам и другим категориям льготников. Согласно проекту постановления Правительства, планируется, что в 2021 году размер индексации составит 4,9%.

Соцсети обяжут выявлять и блокировать противоправную информацию: данные об изготовлении и использовании наркотиков, детскую порнографию, призывы к самоубийству, а также информацию, выражающую явное неуважение к обществу, государству, содержащую призывы к массовым беспорядкам. Пользователи, чьи страницы были заблокируют, смогут обжаловать решение.

С 1 февраля нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств должны будут подготавливать по новым правилам. Положения актов теперь должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня официального опубликования.

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, изменится перечень обязательных реквизитов кассового чека. Теперь им необходимо указывать в чеке наименование товаров (работ, услуг), их количество и цену.

Со вторника, 2 февраля, появляются новые условия аккредитации Фондом защиты прав дольщиков арбитражных управляющих, а также ее продления. Например, это осуществление обязанностей арбитражного управляющего в процедуре, применяемой в деле о банкротстве застройщика, в отношении не менее двух (ранее — трех) застройщиков, а также обязательное прохождение обучения по утвержденной Фондом программе.

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