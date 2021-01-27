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ГК «Зеленый сад» построит новый дом на улице Татарской
10-этажный дом комфорт-класса построят в Горроще. В этом микрорайоне на рынке недвижимости представлены в основном дома старого фонда и частный сектор, поэтому новые проекты, к тому же подобного класса, особенно ценны.

ГК «Зеленый сад» построит новый дом на улице Татарской. Реализация нового проекта от ведущего застройщика региона с 20-летним опытом работы запланирована на 2022 год.

10-этажный дом комфорт-класса построят в Горроще. В этом микрорайоне на рынке недвижимости представлены в основном дома старого фонда и частный сектор, поэтому новые проекты, к тому же подобного класса, особенно ценны.

Отмечается, что помимо удачного расположения — рядом с ЦПКиО, РГРТУ и другими социально важными объектами — новый комплекс от ГК «Зеленый сад» будет выгодно отличаться архитектурными и инженерными решениями. Застройщик известен своим инновационным подходом, а это значит, что для оснащения и благоустройства дома выберут актуальные технологичные решения. К ним относятся уникальная система безопасности «Антитеррор» (круглосуточная охрана, система видеонаблюдения с доступом для всех жителей к видеотрансляции, тревожные кнопки и так далее), лифты с бесконтактным модулем управления, система «умный дом», энергосберегающие технологии, площадки формата SMART&PLAY и другое.

Подробная информация о проекте появится во втором полугодии 2021 года.