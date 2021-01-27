Двухлетняя девочка попала в больницу, проглотив наркотики своего дяди

По версии следствия, в городе Никольское наркоман хранил в одной из комнат запрещенное вещество. Живущая в этой же квартире девочка 2019 года рождения нашла наркотики и проглотила.

На жителя Ленинградской области завели дело из-за отравившейся наркотиками племянницы. Об этом сообщил региональный следком.

По версии следствия, в городе Никольское наркоман хранил в одной из комнат запрещенное вещество. Живущая в этой же квартире девочка 2019 года рождения нашла наркотики и проглотила.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

На 23-летнего дядю ребенка завели дело по части 1 статьи 118 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Мужчину задержали.