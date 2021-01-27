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Для рязанцев выпустили второе за сутки метеопредупреждение
Ранее рязанцев предупреждали об усилении ветра. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Вечером в среду, 27 января, для рязанцев выпустили второе за сутки метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в ближайшие 6 часов с сохранением в первой половине дня 28 января на территории области местами ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Жителей региона призвали быть осторожными.

Ранее рязанцев предупреждали об усилении ветра.