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234 тысячам рязанских льготников увеличат выплаты
С 1 февраля 234 тысячам рязанских льготников повысят размер выплат. Об этом в среду, 27 января, сообщил Пенсионный фонд.

С 1 февраля 234 тысячам рязанских льготников увеличат выплаты. Об этом в среду, 27 января, сообщил Пенсионный фонд.

Размер индексации составит 4,9%. В ПФР сообщили обновленные размеры выплат:

  • инвалидам 1 группы инвалидности — 4087,36 рубля,
  • 2 группы — 2919,02 рубля,
  • 3 группы — 2336,70 рубля,
  • детям-инвалидам — 2919,02 рубля,
  • инвалидам чернобыльской катастрофы — 2919,02 рубля,
  • участникам Великой Отечественной войны — 4378,49 рубля,
  • инвалидам войны — 5838,02 рубля,
  • ветеранам боевых действий — 3212,04 рубля,
  • бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей — 4378,49 рубля,
  • ликвидаторам в 1986 — 1987 гг. последствий чернобыльской катастрофы — 2919,02 рубля,
  • ликвидаторам в 1988 — 1990 гг. последствий чернобыльской катастрофы — 2336,7 рубля.

Суммы рассчитаны с учетом денежного эквивалента набора социальных услуг. С 1 февраля он составляет 1 211,66 рубля в месяц.