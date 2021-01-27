234 тысячам рязанских льготников увеличат выплаты
С 1 февраля 234 тысячам рязанских льготников повысят размер выплат. Об этом в среду, 27 января, сообщил Пенсионный фонд.
С 1 февраля 234 тысячам рязанских льготников увеличат выплаты. Об этом в среду, 27 января, сообщил Пенсионный фонд.
Размер индексации составит 4,9%. В ПФР сообщили обновленные размеры выплат:
- инвалидам 1 группы инвалидности — 4087,36 рубля,
- 2 группы — 2919,02 рубля,
- 3 группы — 2336,70 рубля,
- детям-инвалидам — 2919,02 рубля,
- инвалидам чернобыльской катастрофы — 2919,02 рубля,
- участникам Великой Отечественной войны — 4378,49 рубля,
- инвалидам войны — 5838,02 рубля,
- ветеранам боевых действий — 3212,04 рубля,
- бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей — 4378,49 рубля,
- ликвидаторам в 1986 — 1987 гг. последствий чернобыльской катастрофы — 2919,02 рубля,
- ликвидаторам в 1988 — 1990 гг. последствий чернобыльской катастрофы — 2336,7 рубля.
Суммы рассчитаны с учетом денежного эквивалента набора социальных услуг. С 1 февраля он составляет 1 211,66 рубля в месяц.