Житель Кубани обезглавил сестру из-за спора о наследстве

На мужчину завели дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Подозреваемого задержали. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Житель Кубани обезглавил сестру из-за спора о наследстве. Об этом во вторник, 26 января, сообщило СУ СКР по Краснодарскому краю.

46-летний мужчина живет в станице Казанской. По версии следствия, 24 января к нему в гости пришла 55-летняя сестра. Родственники выпили алкоголя и начали ссориться из-за оставшегося от родителей наследства.

«В ходе конфликта подозреваемый нанес оппонентке несколько ударов топором в область головы и отсек ее», — рассказали следователи.

Мужчина вернулся в дом, а тело женщины заметили соседи. Они вызвали полицию.

На мужчину завели дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Подозреваемого задержали. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.