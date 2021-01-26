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Замначальника отдела скопинской полиции умер на рабочем месте
Замначальника отдела по общим вопросам Скопинского МО МВД Андрей Зудин умер на рабочем месте. Как уточняет «Своя колокольня», 37-летнему мужчине стало плохо, он 50 минут ждал скорую, но медики опоздали.

Замначальника отдела по общим вопросам Скопинского МО МВД Андрей Зудин умер на рабочем месте. Об этом во вторник, 26 января, пишет «Своя колокольня».

По данным издания, 37-летнему мужчине стало плохо, он 50 минут ждал скорую, но медики опоздали.

Как уточняет «Своя колокольня», Зудин умер от инфаркта. За несколкьо недель до этого он болел коронавирусом.

Похоронить Андрея Зудина должны 27 января.