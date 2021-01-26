Врач рассказала, как пережить резкие скачки погоды

Профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины дополнительного профобразования Омского государственного медицинского университета Ольга Кореннова
Кореннова пояснила, что метеочувствительность не является мифом. Сосуды подстраиваются под колебания погоды: из-за изменения атмосферного давления меняется и давление внутри брюшной полости и черепной коробки. Это вызывает боль.
По словам врача, чаще всего от резких скачков погоды страдают люди с хроническими болезнями сердца, астеники и гипертоники. В дни температурных перепадов врачи часто выезжают к пациентам с подозрением на инфаркты и инсульты.
Ольга Кореннова посоветовала метеозависимым людям регулярно заниматься спортом, закаливаться и принимать контрастный душ, чтобы повысить выносливость сосудов. Долгие прогулки также полезны.
Она напомнила, что людям с больным сердцем следует всегда иметь в аптечке нитроглицерин.