В среду в Рязанской области ожидаются снег и дождь
По данным синоптиков, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.
В среду, 26 января, в Рязанской области ожидаются снег и дождь (до 5-10 миллиметров). Прогноз погоды
Температура воздуха по области ночью -3,+2 градуса, днем -2, +3 градуса.
По данным синоптиков, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.