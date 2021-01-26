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В среду в Рязанской области ожидаются снег и дождь
По данным синоптиков, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

В среду, 26 января, в Рязанской области ожидаются снег и дождь (до 5-10 миллиметров). Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха по области ночью -3,+2 градуса, днем -2, +3 градуса.

По данным синоптиков, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.