В среду рязанцев ждет массовое отключение воды
В среду, 27 января, рязанцев ждет массовое отключение холодной воды. Об этом сообщил сайт мэрии.
В среду, 27 января, рязанцев ждет массовое отключение холодной воды. Об этом сообщил сайт мэрии.
Из-за аварийно-восстановительных работ воды не будет
с 9:00 до 17:00
- улица Великанова, дома №№14 корпус 1, 15, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 16 корпус 3, 17, 18, 19,
- улица Народный бульвар, дома №№4, 6, 7-а, 8;
с 9:30 до 17:00
- улица Ситниковская — частный сектор,
- 3-й порядок улица Ситниковская — частный сектор,
- поселок Мехзавода, дом №35.
Кроме того, с 9:30 до 17:00 будет снижена подача воды по адресам:
- улица Кирпичный завод,
- улица Московское шоссе,
- Михайловское шоссе,
- улица Военных Автомобилистов,
- поселок Мехзавода, дом №35,
- улица Октябрьский городок, дома №№19, 21, 33-43, 123,
- улица Керамзавод, дома №№35, 36, 37, 38,
- 3-й Михайловский проезд, дом №4,
- Первомайский проспект,
- улица Вокзальная,
- улица Чкалова,
- улица Пойменная (частный сектор),
- улица Покровская (частный сектор),
- улица Мирная (частный сектор),
- улица Роща (частный сектор),
- улица Карьерная (частный сектор),
- улица Михайловские ямки (частный сектор),
- 1-й проезд Михайловского шоссе (частный сектор),
- 2-й проезд Михайловского шоссе (частный сектор),
- 3-й проезд Михайловского шоссе (частный сектор),
- 4-й проезд Михайловского шоссе (частный сектор),
- поселок Машинистов.