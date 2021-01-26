В среду рязанцев ждет массовое отключение воды

В среду, 27 января, рязанцев ждет массовое отключение холодной воды. Об этом сообщил сайт мэрии.

В среду, 27 января, рязанцев ждет массовое отключение холодной воды. Об этом сообщил сайт мэрии.

Из-за аварийно-восстановительных работ воды не будет

с 9:00 до 17:00

улица Великанова, дома №№14 корпус 1, 15, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 16 корпус 3, 17, 18, 19,

улица Народный бульвар, дома №№4, 6, 7-а, 8;

с 9:30 до 17:00

улица Ситниковская — частный сектор,

3-й порядок улица Ситниковская — частный сектор,

поселок Мехзавода, дом №35.

Кроме того, с 9:30 до 17:00 будет снижена подача воды по адресам: