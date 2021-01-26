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В среду рязанцев ждет массовое отключение воды
В среду, 27 января, рязанцев ждет массовое отключение холодной воды. Об этом сообщил сайт мэрии.

В среду, 27 января, рязанцев ждет массовое отключение холодной воды. Об этом сообщил сайт мэрии.

Из-за аварийно-восстановительных работ воды не будет

с 9:00 до 17:00

  • улица Великанова, дома №№14 корпус 1, 15, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 16 корпус 3, 17, 18, 19,
  • улица Народный бульвар, дома №№4, 6, 7-а, 8;

с 9:30 до 17:00

  • улица Ситниковская — частный сектор,
  • 3-й порядок улица Ситниковская — частный сектор,
  • поселок Мехзавода, дом №35.

Кроме того, с 9:30 до 17:00 будет снижена подача воды по адресам:

  • улица Кирпичный завод,
  • улица Московское шоссе,
  • Михайловское шоссе,
  • улица Военных Автомобилистов,
  • поселок Мехзавода, дом №35,
  • улица Октябрьский городок, дома №№19, 21, 33-43, 123,
  • улица Керамзавод, дома №№35, 36, 37, 38,
  • 3-й Михайловский проезд, дом №4,
  • Первомайский проспект,
  • улица Вокзальная,
  • улица Чкалова,
  • улица Пойменная (частный сектор),
  • улица Покровская (частный сектор),
  • улица Мирная (частный сектор),
  • улица Роща (частный сектор),
  • улица Карьерная (частный сектор),
  • улица Михайловские ямки (частный сектор),
  • 1-й проезд Михайловского шоссе (частный сектор),
  • 2-й проезд Михайловского шоссе (частный сектор),
  • 3-й проезд Михайловского шоссе (частный сектор),
  • 4-й проезд Михайловского шоссе (частный сектор),
  • поселок Машинистов.