\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
Срд, 27
Чтв, 28
-1°
ЦБ USD 75.64 0.78 27/01
ЦБ EUR 91.67 0.52 27/01
Нал. USD 74.9 / 76.8 16:42
Нал. EUR 91.05 / 91.7 16:40
Новости
Коронавирус
Публикации
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
1 час назад
398
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 15:24
9 492
Найти выход из дорожного тупика. Ряжский путепровод призван решить сра...
Возведение путепровода в Ряжске подходит к своему завер...
22 января 09:56
1
10 245
Игорь Власов забросил 200-ю шайбу в Ночной лиге: обзор матчей 14-го ту...
Десантники в новом году начинают новую турнирную жизнь....
20 января 16:31
13 936
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанском отделении СберБанка рассказали, как купить квартиру в новостройке по льготной ставке
Программа субсидирования ставок по ипотеке под 6,5% годовых была запущена в мае прошлого года. Льготная программа действует до 1 июля 2021 года и позволяет купить квартиру в новостройке. Ставка по льготной программе «Господдержка 2020» в СберБанке — 6,1% годовых, при использовании услуги «Электронная регистрация».

Программа субсидирования ставок по ипотеке под 6,5% годовых была запущена в мае прошлого года.

Льготная программа действует до 1 июля 2021 года и позволяет купить квартиру в новостройке. Ставка по льготной программе «Господдержка 2020» в СберБанке — 6,1% годовых, при использовании услуги «Электронная регистрация». Если вы получаете зарплату на карту СберБанка, для подачи заявки нужен будет только паспорт. При авторизации с помощью Сбер ID, паспортные данные на ДомКлик будут заполнены автоматически.

Зарплатные клиенты СберБанка могут не предоставлять подтверждение дохода и занятости — данные уже есть у банка. Остальным клиентам надо предоставить документы, подтверждающие занятость и доход. Однако тут тоже все просто — трудовая книжка не нужна, просто укажите номер СНИЛС, чтобы банк заказал выписку из ПФР. Доход можно подтвердить справкой по форме 2-НДФЛ или по форме банка. Минимальная сумма кредита — 300 тысяч рублей, максимальная — 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос по программе «Господдержка 2020» — 15% от стоимости жилья. Можно купить строящееся или готовое жилье в новостройке у юридического лица. То есть у застройщиков.

«Все аккредитованные банком застройщики есть на ДомКлик — выбрать квартиру можно онлайн. Все этапы покупки недвижимости в ипотеку можно пройти онлайн на DomClick.ru — подачу заявки на ипотеку, поиск и одобрение недвижимости, расчеты по сделке и регистрацию права собственности. В банк нужно будет приехать только один раз — на подписание документов», — прокомментировал начальник Управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения СберБанка Олег Сычев.