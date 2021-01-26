В Рязанском отделении СберБанка рассказали, как купить квартиру в новостройке по льготной ставке

Программа субсидирования ставок по ипотеке под 6,5% годовых была запущена в мае прошлого года. Льготная программа действует до 1 июля 2021 года и позволяет купить квартиру в новостройке. Ставка по льготной программе «Господдержка 2020» в СберБанке — 6,1% годовых, при использовании услуги «Электронная регистрация».

Программа субсидирования ставок по ипотеке под 6,5% годовых была запущена в мае прошлого года.

Льготная программа действует до 1 июля 2021 года и позволяет купить квартиру в новостройке. Ставка по льготной программе «Господдержка 2020» в СберБанке — 6,1% годовых, при использовании услуги «Электронная регистрация». Если вы получаете зарплату на карту СберБанка, для подачи заявки нужен будет только паспорт. При авторизации с помощью Сбер ID, паспортные данные на ДомКлик будут заполнены автоматически.

Зарплатные клиенты СберБанка могут не предоставлять подтверждение дохода и занятости — данные уже есть у банка. Остальным клиентам надо предоставить документы, подтверждающие занятость и доход. Однако тут тоже все просто — трудовая книжка не нужна, просто укажите номер СНИЛС, чтобы банк заказал выписку из ПФР. Доход можно подтвердить справкой по форме 2-НДФЛ или по форме банка. Минимальная сумма кредита — 300 тысяч рублей, максимальная — 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос по программе «Господдержка 2020» — 15% от стоимости жилья. Можно купить строящееся или готовое жилье в новостройке у юридического лица. То есть у застройщиков.

«Все аккредитованные банком застройщики есть на ДомКлик — выбрать квартиру можно онлайн. Все этапы покупки недвижимости в ипотеку можно пройти онлайн на DomClick.ru — подачу заявки на ипотеку, поиск и одобрение недвижимости, расчеты по сделке и регистрацию права собственности. В банк нужно будет приехать только один раз — на подписание документов», — прокомментировал начальник Управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения СберБанка Олег Сычев.