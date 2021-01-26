В Рязани записывать детей в 1 класс начнут 1 апреля

В 2021 году прием детей в первый класс пройдет по новым правилам. Если раньше подача заявлений от родителей будущих первоклашек начиналась не позднее 1 февраля, то теперь прием заявлений стартует 1 апреля. Об этом информируют в управлении образования и молодежной политики администрации города Рязани.

В Рязани записывать детей в 1 класс начнут 1 апреля. Об этом во вторник, 26 января, сообщил сайт мэрии.

Раньше заявления от родителей принимали не позднее 1 февраля, теперь же прием документов стартует 1 апреля.

С 1 апреля до 30 июня заявления принимают от родителей детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием.

С 6 июля и до момента заполнения свободных мест (но не позднее 5 сентября) принимают документы на детей, не проживающих на закрепленной территории.

Приказы о зачислении детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также имеющих право на первоочередной и преимущественный прием, будут издаваться руководителем учреждения в течение трех рабочих дней после завершения приема всех документов.