В Рязани записывать детей в 1 класс начнут 1 апреля. Об этом во вторник, 26 января,
Раньше заявления от родителей принимали не позднее 1 февраля, теперь же прием документов стартует 1 апреля.
С 1 апреля до 30 июня заявления принимают от родителей детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием.
С 6 июля и до момента заполнения свободных мест (но не позднее 5 сентября) принимают документы на детей, не проживающих на закрепленной территории.
Приказы о зачислении детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также имеющих право на первоочередной и преимущественный прием, будут издаваться руководителем учреждения в течение трех рабочих дней после завершения приема всех документов.
С расширенными списками льготных категорий граждан при зачислении в первый класс можно познакомиться в