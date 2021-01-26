В Рязани временно изменили маршрут троллейбуса №16

С 14:00 до 23:00 рабочие будут устранять аварию на водопроводе в районе пересечения улиц Октябрьской и Молодцова. Из-за этого изменился маршрут троллейбусов №16.

В Рязани временно изменили маршрут троллейбуса №16. Об этом во вторник, 26 января, сообщил сайт мэрии.

С 14:00 до 23:00 рабочие будут устранять аварию на водопроводе в районе пересечения улиц Октябрьской и Молодцова. Из-за этого троллейбусы №16 между остановками «3-й квартал» и «Рязанская таможня» следуют по улицам Интернациональной, Бирюзова, проезду Шабулина, Московскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.