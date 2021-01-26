В РГАТУ отметили День студента

25 января на территории главного учебного корпуса Рязанского государственного агротехнологического университета отпраздновали День российского студенчества, который также принято называть Татьяниным Днем. Инициаторами и организаторами праздника выступили управление по социально-воспитательной работе и профком студентов РГАТУ.

25 января на территории главного учебного корпуса Рязанского государственного агротехнологического университета отпраздновали День российского студенчества, который также принято называть Татьяниным Днем. Инициаторами и организаторами праздника выступили управление по социально-воспитательной работе и профком студентов РГАТУ.

Праздник открыл временно исполняющий обязанности ректора профессор, доктор технических наук Сергей Борычев.

«Дорогие студенты! От всей души поздравляю вас с замечательным праздником — Днем российского студенчества, Татьяниным днем! Этот прекрасный праздник — символ молодости и удальства, взросления и становления, трудолюбия и целеустремленности. Вы уже сделали в своей жизни важный шаг — выбрали будущую специальность. Теперь предстоит научиться принимать самостоятельные решения, овладеть знаниями. Успехов вам в этом нелегком деле! Пусть ваш студенческий энтузиазм никогда не иссякнет, а университетские друзья навсегда сохранят вам верность. И пусть всегда и везде Татьянин день остается вашим праздником!»

В состязаниях принимали участия шесть студенческих команд факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования и команда преподавателей-молодых ученых. Перед началом состязаний капитаны озвучили название и девиз своей команды. Соревновались между собой на ловкость, скорость и умение работать в команде. На каждом этапе командам отводилось по семь минут, за которые необходимо было выполнить определенные задания.

После прохождения командами всех этапов экспертное жюри подвело итоги, и состоялась церемония награждения. Почетные грамоты победителям вручила декан ФДП и СПО Анна Емельянова. Первое место разделили между собой команда студентов «Спорт» и команда молодых ученых «Наука».

Пока подводились итоги, все желающие могли угоститься чаем и пряниками с баранками.