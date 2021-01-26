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В полиции рассказали подробности ДТП на площади Ленина
Столкнулись автомобиль Scoda Rapid, за рулем которого была 22-летняя рязанка и Mitsubishi Outlander, которым управлял 47-летний рязанец. Травмы получили два человека.

В полиции рассказали подробности ДТП, произошедшего днем 26 января около дома №1/117 по Первомайскому проспекту на перекрестке. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.

Столкнулись автомобиль Scoda Rapid, за рулем которого была 22-летняя рязанка и Mitsubishi Outlander, которым управлял 47-летний рязанец.

Травмы получили водитель автомобиля Mitsubishi и 22-летняя пассажирка Scoda. Пострадавшим оказали медпомощь.

Обстоятельства уточняются.