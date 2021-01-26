В еще одной рязанской поликлинике начнут вакцинировать от коронавируса

Профильный кабинет начнет работать в ближайшее время. Его открыли по инициативе главврача ОКБ Андрея Карпунина.

В рязанской поликлинике №10 планируют открыть кабинет вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Профильный кабинет начнет работать в ближайшее время. Его открыли по инициативе главврача ОКБ Андрея Карпунина.

«Наше головное медучреждение помогло с оборудованием, уже доставлен специальный холодильник для вакцины. Препарат должен храниться при температуре не выше минус 18 градусов», — рассказал замглавного врача ГБУ РО «Областная клиническая больница» «Городская больница № 10» Олег Митряев.

Сообщается, что первая партия вакцины будет содержать около 300 доз. Записаться на прививку можно по номерам телефона 122 и 35-05-39. Медработники сообщат о дате и времени проведения прививки, когда очередь сформируется.

Перед прививкой желающие пройдут медосмотр. Врач измерит температуру, давление, определит наличие кислорода в крови.

«Пациенты подпишут согласие на вакцинацию, заполнят анкету, получат рекомендации о том, какие правила нужно соблюдать после инъекции. В две смены планируется прививать от 60 до 80 человек», — отметили в сообщении.