У рязанца за долги арестовали iPhone и «умные» часы
Мужчина задолжал налогов на 80 тысяч рублей. Приставы арестовали у рязанца iPhone и Apple Watch, предварительно оценив оба гаджета на 60 тысяч.
У рязанца за долги арестовали iPhone и «умные» часы. Об этом во вторник, 26 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Мужчина задолжал налогов на 80 тысяч рублей. Приставы арестовали у рязанца iPhone и Apple Watch, предварительно оценив оба гаджета на 60 тысяч.
В течение дня после оформления документов мужчина полностью погасил долг и вернул себе iPhone и «умные» часы.