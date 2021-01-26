У рязанца за долги арестовали iPhone и «умные» часы

Мужчина задолжал налогов на 80 тысяч рублей. Приставы арестовали у рязанца iPhone и Apple Watch, предварительно оценив оба гаджета на 60 тысяч.

У рязанца за долги арестовали iPhone и «умные» часы. Об этом во вторник, 26 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина задолжал налогов на 80 тысяч рублей. Приставы арестовали у рязанца iPhone и Apple Watch, предварительно оценив оба гаджета на 60 тысяч.

В течение дня после оформления документов мужчина полностью погасил долг и вернул себе iPhone и «умные» часы.