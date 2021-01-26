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Стало известно, когда завершится реконструкция Торгового городка
Паспорт проекта по вовлечению в хозяйственный оборот комплекса Торгового городка согласовали и утвердили на заседании 25 января. Предполагается провести работы по взаимодействию с потенциальными инвесторами, разработке проектного решения по объектам достопримечательного места, благоустройству территории, разработке дизайн-кода.

В Рязанской области утвердили паспорт проекта по сохранению и развитию комплекса Торгового городка. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Паспорт проекта по вовлечению в хозяйственный оборот комплекса Торгового городка согласовали и утвердили на заседании 25 января.

Работа по развитию комплекса началась по поручению губернатора Николая Любимова.

Предполагается провести работы по взаимодействию с потенциальными инвесторами, разработке проектного решения по объектам достопримечательного места, благоустройству территории, разработке дизайн-кода.

«Объекты достопримечательного места должны быть вовлечены в работу до конца 2022 года. Общий срок реализации проекта — до 1 сентября 2023 года», — отметили в сообщении.