Стало известно, когда завершится реконструкция Торгового городка

Паспорт проекта по вовлечению в хозяйственный оборот комплекса Торгового городка согласовали и утвердили на заседании 25 января. Предполагается провести работы по взаимодействию с потенциальными инвесторами, разработке проектного решения по объектам достопримечательного места, благоустройству территории, разработке дизайн-кода.

В Рязанской области утвердили паспорт проекта по сохранению и развитию комплекса Торгового городка. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Паспорт проекта по вовлечению в хозяйственный оборот комплекса Торгового городка согласовали и утвердили на заседании 25 января.

Работа по развитию комплекса началась по поручению губернатора Николая Любимова.

Предполагается провести работы по взаимодействию с потенциальными инвесторами, разработке проектного решения по объектам достопримечательного места, благоустройству территории, разработке дизайн-кода.

«Объекты достопримечательного места должны быть вовлечены в работу до конца 2022 года. Общий срок реализации проекта — до 1 сентября 2023 года», — отметили в сообщении.