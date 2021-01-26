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Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии
О смерти Александра Шаляпина стало известно утром 25 января. По данным источника, комик покончил с собой.

Сосед погибшего стендап-комика Александра Шаляпина рассказал о трагедии телеканалу «360». По словам мужчины, ночью он слышал крик супруги актера, а в ее глазах «был панический страх».

Собеседник уточнил, что женщина находилась в шоке и была «зеленая».

Сосед отметил, что Шаляпин якобы злоупотреблял спиртным. По его словам, однажды соседям пришлось отнести пьяного актера со скамейки в его квартиру.

О смерти Александра Шаляпина стало известно утром 25 января. По данным источника, комик покончил с собой.

Шаляпин был участником Stand Up Show, снимался в «Глухарь-2», «Бумер-2», «Крапленый», «Бессонница», «Женщины против мужчин» и других лентах.