Сосед погибшего комика Шаляпина рассказал о трагедии

О смерти Александра Шаляпина стало известно утром 25 января. По данным источника, комик покончил с собой.

Сосед погибшего стендап-комика Александра Шаляпина рассказал о трагедии телеканалу « 360 ». По словам мужчины, ночью он слышал крик супруги актера, а в ее глазах «был панический страх».

Собеседник уточнил, что женщина находилась в шоке и была «зеленая».

Сосед отметил, что Шаляпин якобы злоупотреблял спиртным. По его словам, однажды соседям пришлось отнести пьяного актера со скамейки в его квартиру.

О смерти Александра Шаляпина стало известно утром 25 января. По данным источника, комик покончил с собой.

Шаляпин был участником Stand Up Show, снимался в «Глухарь-2», «Бумер-2», «Крапленый», «Бессонница», «Женщины против мужчин» и других лентах.