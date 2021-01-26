Синоптики предупредили об усилении ветра
Ветер порывами 12-17 метров в секунду ожидается до 28 января в Рязанской области. Подобная погода возможна из-за атмосферного фронта с осадками, который пройдет в ночь на среду.
26 и 27 января в регионах ЦФО ожидается ветер с порывами 15-22 метров в секунду, в том числе в Рязанской области. Об этом сообщил
Ветер порывами 12-17 метров в секунду ожидается до 28 января в Рязанской области. На дорогах возможна гололедица до 29 января.
Подобная погода ожидается из-за атмосферного фронта с осадками, который пройдет в ночь на среду, передает