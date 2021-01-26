Рязанским студентам-аграриям рассказали о «Детях войны»

В Рязанском государственном агротехнологическом университете прошла встреча студентов-участников волонтерского поискового отряда «НЕРОН» с председателем региональной общественной организации «Дети войны» Евгением Константиновым. На встрече также присутствовал депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев и председатель РРОО «Инклюзивный военно-патриотический клуб Десантное Братство» Геннадий Игнатов.

В Рязанском государственном агротехнологическом университете прошла встреча студентов-участников волонтерского поискового отряда «НЕРОН» с председателем региональной общественной организации «Дети войны» Евгением Константиновым. На встрече также присутствовал депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев и председатель РРОО «Инклюзивный военно-патриотический клуб Десантное Братство» Геннадий Игнатов.

Региональная общественная организация «Дети войны» готовит пятый выпуск книг воспоминаний о Великой Отечественной войне. Авторами книг «Опаленные войной» являются дети войны, которые рассказали свои истории, произошедшие в годы Великой Отечественной.

«Необходимо помнить о событиях войны. Если у вас есть деды или прадеды, которые застали это страшное время, мы призываем их рассказать о событиях, чтобы запечатлеть их в сборнике воспоминаний», — обратился к студентам, представляя очередной вышедший сборник, Евгений Константинов.

У присутствующих на встрече студентов есть опыт сбора, обработки и представления материала о родственниках, трудившихся в тылу, погибших на фронтах, умерших от ран и вернувшихся с победой. В конце 2020 года в Москве состоялась презентация электронной Книги Памяти «Моя семья в годы Великой Отечественной войны», в которой студенты университета рассказали о своих прабабушках и прадедушках — героях Великой Отечественной войны. Более 150 историй о судьбах участников войны и тружеников тыла, фотографий тех тяжелых лет вошли в книгу.

Подводя итог встречи, проректор по воспитательной работе Ирина Федоскина попросила студентов поговорить с родственниками старшего поколения, переживших войну в детском возрасте, и записать их рассказ, каждый из которых войдет в следующую книгу о рязанских детях войны.