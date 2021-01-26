\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
Срд, 27
Чтв, 28
-1°
ЦБ USD 75.64 0.78 27/01
ЦБ EUR 91.67 0.52 27/01
Нал. USD 75.09 / 76.8 13:50
Нал. EUR 91.24 / 92.04 13:47
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 15:24
9 267
Найти выход из дорожного тупика. Ряжский путепровод призван решить сра...
Возведение путепровода в Ряжске подходит к своему завер...
22 января 09:56
1
10 017
Игорь Власов забросил 200-ю шайбу в Ночной лиге: обзор матчей 14-го ту...
Десантники в новом году начинают новую турнирную жизнь....
20 января 16:31
13 716
Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что тако...
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый меся...
20 января 11:49
17 665
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцам посоветовали рассказать детям о своем отношении к протестам
Минобр сообщил, что в последнее время в «различных информационных источниках, популярных у школьников и молодежи, стали появляться материалы с призывами посещать массовые «прогулки». Родителей призвали «изменить информационную среду несовершеннолетнего, обеспечить совместный с ним досуг».

Региональный минобр посоветовал рязанцам рассказать детям о своем отношении к протестам и поделиться собственными юношескими переживаниями. Во вторник, 26 января, ведомство выпустило для родителей рекомендации, в которых заявило, что «сейчас надо быть особенно внимательными к поведению ребенка».

Минобр сообщил, что в последнее время в «различных информационных источниках, популярных у школьников и молодежи, стали появляться материалы с призывами посещать массовые «прогулки».

«Под «прогулками» часто понимаются протестные мероприятия, — пояснило ведомство. — Участие несовершеннолетних в несанкционированных мероприятиях, массовых беспорядках представляет реальную угрозу их жизни и здоровью».

В министерстве подчеркнули, что «подобного рода акции имеют сугубо политический подтекст».

«Мы подчеркиваем, что принуждение несовершеннолетних к вступлению в какие-либо политические движения, а также привлечение к политическим акциям, включая посещение митингов, запрещено законодательством Российской Федерации (Федеральный закон №54-ФЗ от 19.06.2004 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании», часть 1.1 статьи 20.2 КоАП РФ)», — напомнили чиновники.

Родителей призвали «изменить информационную среду несовершеннолетнего, обеспечить совместный с ним досуг».

Если поведение ребенка резко изменилось, рязанцам рекомендуют «открыто обсудить причины изменений».

«При этом не допускайте осуждающих фраз, не обвиняйте его, а продемонстрируйте свои переживания и беспокойство по этому поводу, — дали совет в минобре. —  Поговорите с ребенком откровенно, расскажите о своих проблемах и переживаниях в его возрасте, о собственном отношении к протестным движениям».

Кроме того, внимание рязанцев обращают на стартовавшую 22 января акцию «Добрая суббота».

«Это возможность для школьников реализовать себя и познакомиться с волонтерской деятельностью, стать частью добровольческого движения в регионе», — рассказали чиновники минобра о проекте.

Напомним, 23 января в Рязани прошли протесты сторонников Навального.