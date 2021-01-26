Рязанцам посоветовали рассказать детям о своем отношении к протестам

Минобр сообщил, что в последнее время в «различных информационных источниках, популярных у школьников и молодежи, стали появляться материалы с призывами посещать массовые «прогулки». Родителей призвали «изменить информационную среду несовершеннолетнего, обеспечить совместный с ним досуг».

Региональный минобр посоветовал рязанцам рассказать детям о своем отношении к протестам и поделиться собственными юношескими переживаниями. Во вторник, 26 января, ведомство выпустило для родителей рекомендации, в которых заявило, что «сейчас надо быть особенно внимательными к поведению ребенка».

Минобр сообщил, что в последнее время в «различных информационных источниках, популярных у школьников и молодежи, стали появляться материалы с призывами посещать массовые «прогулки».

«Под «прогулками» часто понимаются протестные мероприятия, — пояснило ведомство. — Участие несовершеннолетних в несанкционированных мероприятиях, массовых беспорядках представляет реальную угрозу их жизни и здоровью».

В министерстве подчеркнули, что «подобного рода акции имеют сугубо политический подтекст».

«Мы подчеркиваем, что принуждение несовершеннолетних к вступлению в какие-либо политические движения, а также привлечение к политическим акциям, включая посещение митингов, запрещено законодательством Российской Федерации (Федеральный закон №54-ФЗ от 19.06.2004 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании», часть 1.1 статьи 20.2 КоАП РФ)», — напомнили чиновники.

Родителей призвали «изменить информационную среду несовершеннолетнего, обеспечить совместный с ним досуг».

Если поведение ребенка резко изменилось, рязанцам рекомендуют «открыто обсудить причины изменений».

«При этом не допускайте осуждающих фраз, не обвиняйте его, а продемонстрируйте свои переживания и беспокойство по этому поводу, — дали совет в минобре. — Поговорите с ребенком откровенно, расскажите о своих проблемах и переживаниях в его возрасте, о собственном отношении к протестным движениям».

Кроме того, внимание рязанцев обращают на стартовавшую 22 января акцию «Добрая суббота».

«Это возможность для школьников реализовать себя и познакомиться с волонтерской деятельностью, стать частью добровольческого движения в регионе», — рассказали чиновники минобра о проекте.

Напомним, 23 января в Рязани прошли протесты сторонников Навального.