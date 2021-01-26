Прокуратура отреагировала на проблемы с водой у скопинского ветерана Великой Отечественной

Ветеран и члены его семьи живут в муниципальной квартире в доме №14 на улице Комарова. Прокуратура выяснила, что продолжительное время в квартиру ветерана холодная вода поступает под давлением ниже нормативного. Из-за этого не срабатывает газовый нагреватель.

Прокуратура отреагировала на проблемы с водой у ветерана Великой Отечественной войны из Скопина. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного органа.

Ветеран и члены его семьи живут в муниципальной квартире в доме №14 на улице Комарова. Прокуратура выяснила, что продолжительное время в квартиру ветерана холодная вода поступает под давлением ниже нормативного. Из-за этого не срабатывает газовый нагреватель.

В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес главы администрации муниципального образования — городской округ город Скопин.