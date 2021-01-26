Видео: под Рязанью задержали пьяного водителя

Автомобиль остановили, за рулем был 30-летний житель села Поляны. От него исходил резкий запах алкоголя. Выяснилось, что водитель был пьян.

Во вторник, 26 января, в селе Поляны Рязанского района задержали пьяного водителя на «десятке». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Рязанского района.

«Десятку» сотрудники ГИБДД заметили около 12 часов дня. Водитель машины начал быстро «маневрировать», заметив полицию.

Автомобиль остановили, за рулем был 30-летний житель села Поляны. От него исходил резкий запах алкоголя. Выяснилось, что водитель был пьян.

17 января на него уже составляли административный материал за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

«Теперь ему придется отвечать за свои поступки в суде дважды», — отметили в сообщении.