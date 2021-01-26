ООО «РГМЭК» информирует, что 1 января закончилось действие моратория на санкции к должникам за коммунальные услуги
Возобновилось начисление пеней за неполную или несвоевременную оплату электроэнергии. «РГМЭК» рекомендует оплачивать электропотребление своевременно и не допускать применения крайних мер — приостановления подачи электроэнергии или принудительного взыскания задолженности.
ООО «РГМЭК» информирует, что 1 января 2021 года закончилось действие моратория на санкции к должникам за коммунальные услуги.
Возобновилось начисление пеней за неполную или несвоевременную оплату электроэнергии.
«РГМЭК» рекомендует оплачивать электропотребление своевременно и не допускать применения крайних мер — приостановления подачи электроэнергии или принудительного взыскания задолженности.
Оплачивать счета можно с помощью дистанционных сервисов ООО «РГМЭК» или другими удобными для потребителя способами.
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