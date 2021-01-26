ООО «РГМЭК» информирует, что 1 января закончилось действие моратория на санкции к должникам за коммунальные услуги

Возобновилось начисление пеней за неполную или несвоевременную оплату электроэнергии. «РГМЭК» рекомендует оплачивать электропотребление своевременно и не допускать применения крайних мер — приостановления подачи электроэнергии или принудительного взыскания задолженности.