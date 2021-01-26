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О расследовании избиения детей под Рязанью доложат Бастрыкину
Накануне в эфире Первого канала выясняли обстоятельства избиения мальчика 2019 года рождения. Ребенка со следами побоев и его брата 19 января доставили в больницу.

О расследовании избиения детей под Рязанью доложат председателю СК Александру Бастрыкину. Об этом во вторник, 26 января, сообщила пресс-служба следкома.

Накануне в эфире Первого канала выясняли обстоятельства избиения мальчика 2019 года рождения. Ребенка со следами побоев и его брата 19 января доставили в больницу.

Находившаяся в студии мать детей заявила, что мальчика избил его отец.

По факту случившегося следователи завели дело по статье 156 УК.

«В рамках расследования будет дана правовая оценка как действиям лица, непосредственно причинившего телесные повреждения ребенку, так и в целом условиям проживания и воспитания детей», — отметили следователи.