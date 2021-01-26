На пожаре в Клепиковском районе мужчина получил ожоги

На пожаре в деревне Коренево Клепиковского района 45-летний мужчина получил ожоги рук и лица. Его госпитализировали в больницу. Об этом сообщила пресс-служба рязанского ГУ МЧС.

На пожаре в деревне Коренево Клепиковского района 45-летний мужчина получил ожоги рук и лица. Его госпитализировали в больницу. Об этом сообщила пресс-служба рязанского ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар потушили в течение получаса, огонь полностью уничтожил деревянный садовый дом площадью 15 квадратных метров.

Напомним, пожар в деревне Коренево произошел в понедельник, 25 января.