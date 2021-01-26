На маршрут №17 выйдут семь больших автобусов

В управлении транспорта намерены проанализировать пассажиропоток, после чего «в целях рационального использования автобусов на маршруте» расписание скорректируют.

На маршрут №17 выйдут семь больших автобусов. Об этом во вторник, 26 января, сообщил сайт мэрии.

С 27 января пассажиров начнут возить семь машин «ЛиАЗ 5292», поступивших из Москвы в 2020 году.

В управлении транспорта намерены проанализировать пассажиропоток, после чего «в целях рационального использования автобусов на маршруте» расписание скорректируют.