Мошенники начали вымогать у россиян деньги за задержанные посылки

Рассылки начали приходить якобы от логистических компаний, в которых мошенники выманивают у жертв деньги. Жертвам предлагали заплатить небольшие суммы, чтобы ускорить доставку посылок.

Мошенники начали вымогать у россиян деньги за задержанные посылки. Об этом передает РИА Новости .

Рассылки начали приходить якобы от логистических компаний, в которых мошенники выманивают у жертв деньги. Ранее стало известно, что сотрудники крупных российских компаний получили мошенническую рассылку о задержке посылок от имени «Почты России» с подменного домена Mail.ru. Жертвам предлагали заплатить небольшие суммы, чтобы ускорить доставку посылок.

В «Почте России» заявили, что всплеск фишинговых писем наблюдается в последние месяцы.

«Текст всех писем похож: злоумышленники просят доплатить небольшую сумму денег, ссылаясь на непредвиденные расходы. На фишинговой страничке пользователей просят ввести данные банковской карты», — отметили в организации.

Об инцидентах сообщили в компетентные органы, которые занимаются обнаружением, предупреждением и ликвидацией последствий компьютерных атак.

В «Почте России» добавили, что письма от них могут приходить только с адресов @pochta.ru или @russianpost.ru.

Пользователей призвали внимательно проверять адреса, а также не переходить по подозрительным ссылкам, установить защитное решение с актуальными базами фишинговых сайтов и спама.