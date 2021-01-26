Мэрия обратилась к рязанцам из-за возможного падения деревьев

Утром во вторник, 26 января, мэрия обратилась к рязанцам из-за возможного падения деревьев и шатких конструкций, а также повреждения линий электропередачи. По данным синоптиков, днем ожидается усиление порывов юго-западного ветра до 12-17 метров в секунду.

Утром во вторник, 26 января, мэрия обратилась к рязанцам из-за возможного падения деревьев и шатких конструкций, а также повреждения линий электропередачи. По данным синоптиков, днем ожидается усиление порывов юго-западного ветра до 12-17 метров в секунду.

Кроме того, возможно налипание мокрого снега и туман с видимостью 200-500 метров.

Администрация города попросила пешеходов быть осторожными, а водителей — соблюдать правила дорожного движения.