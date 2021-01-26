Губернатор переадресовал запрос СМИ о митингах рязанскому мэру

25 января рязанские СМИ, в числе которых ИА «РЗН. инфо», направили коллективный запрос информации губернатору, главам УМВД и Росгвардии о задержаниях 23 января. Журналистов интересуют число задержанных и их судьба, а также почему полиция применяла силу к участникам акции.

Губернатор Николай Любимов переадресовал запрос СМИ о митингах рязанскому мэру Елене Сорокиной. В ответе на него говорится, что «указанные вопросы не входят в компетенцию губернатора Рязанской области и правительства Рязанской области».

Чиновники перенаправили запрос в администрацию Рязани «для рассмотрения в соответствии с компетенцией в части касающейся и ответа заявителю».

25 января рязанские СМИ, в числе которых ИА «РЗН. инфо», направили коллективный запрос информации губернатору, главам УМВД и Росгвардии о задержаниях 23 января. Журналистов интересуют число задержанных и их судьба, а также почему полиция применяла силу к участникам акции.

Кроме того, озвучены вопросы о «субботнике», после которого в центре города осталась слякоть, и технике, создававшей опасную скученность. От чиновников ждут ответа о том, какие структуры и на каком основании «глушили» связь в середине дня на площади Победы.