Госдума одобрила в первом чтении законопроект о налоговом вычете за занятия спортом

Согласно документу, можно будет вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысяч рублей.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом передает ТАСС .

Законопроект предлагает ввести вычеты в сумме, уплаченной плательщиком налога на доходы физических лиц в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-спортивными организациями (индивидуальными предпринимателями) физкультурно-оздоровительные услуги.

Согласно документу, можно будет вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысяч рублей.

Если законопроект примут, то вычет по НДФЛ можно будет получить с января 2022 года.