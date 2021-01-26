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ГК «Зеленый сад» пригласил на работу монолитчиков
Застройщик расширяет штат из-за запуска новых проектов. Работников оформляют официально. Бригадам обещают особые условия трудоустройства.

ГК «Зеленый сад» приглашает на работу монолитчиков. Застройщик расширяет штат из-за запуска новых проектов.

Оплата труда для монолитчиков сдельная — от 3 000 рублей за кубометр. Специалистов ждут премии за качество, выработку и скорость.

Застройщик отметил, что объемы работы большие.

Работников оформляют официально. Бригадам обещают особые условия трудоустройства.

Также в компании открыты следующие вакансии:

  • начальник службы кранового хозяйства — 40 000 рублей,
  • электрик по обслуживанию БК — 45 000 рублей,
  • инженер УЖК — 30 000 рублей,
  • начальник отдела кадров — заработная плата по договоренности,
  • специалист по снабжению — 45 000 рублей.

Кандидатов просят позвонить по телефону: 51 07 14.