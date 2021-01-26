Фото: глыба льда разбила машину рязанца

Инцидент произошел 23 января около 12 часов у дома №13 по улице Дзержинского. Рязанец отметил, что обратился в управляющую компанию — «МКД-СЕРВИС №1» — обслуживающую дом.

В Рязани глыба льда разбила машину. Об этом РЗН. инфо сообщил владелец автомобиля.

Инцидент произошел 23 января около 12 часов у дома №13 по улице Дзержинского. Рязанец отметил, что обратился в управляющую компанию — «МКД-СЕРВИС №1», обслуживающую дом, с которого упал лед.

Он добавил, что является собственником квартиры в доме. По его словам, компания не принимает вину и «пытается запугивать» мужчину, отказываясь платить за ремонт машины. Также пострадавший рассказал, что обратился в полицию после произошедшего.

Подробности уточняются.