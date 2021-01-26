В России начали готовить планы по росту цен

Ранее налоговые инспекции не направляли такие запросы. Налоговики запрашивают данные о ценах на молочную продукцию, мясо, рыбу, сахар, соль, крупы, хлею чай, овощи.

ФНС России начала запрашивать у производителей и торговых сетей планы квартального роста цен на социально значимые категории продуктов питания до конца 2021 года. Об этом пишет « Коммерсант » со ссылкой на источник в крупной пищевой компании.

По информации источника, ранее налоговые инспекции не направляли такие запросы.

Ссылаясь на копию запроса, издание указало, что представители ФНС могут обращаться к поставщикам и в торговые сети. Налоговики запрашивают данные о ценах на молочную продукцию, мясо, рыбу, сахар, соль, крупы, хлею чай, овощи.

В беседе с изданием представитель крупной компании указал, что в ответ на запрос ФНС представили прогноз по динамике стоимости товаров. Другой собеседник отметил, что ему непонятна ответственность за подобный прогноз.

Источник на рынке предположил, что полученные данные и подсчеты Росстата, а также информация из онлайн-касс позволят измерить наценку торговых сетей.