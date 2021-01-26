Еще трое рязанцев умерли от COVID-19

С начала пандемии от коронавируса скончался 221 житель области. Всего в регионе выявили 21 368 случаев заражения (111 за сутки), выздоровели 19 463 пациента (98).

Еще трое рязанцев умерли от COVID-19. Об этом во вторник, 28 января, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии от коронавируса скончался 221 житель области. Всего в регионе выявили 21 368 случаев заражения (111 за сутки), выздоровели 19 463 пациента (98).

В России за сутки зарегистрировали 18 241 заразившегося (всего 3 756 931), вылечились 23 798 человек (3 174 561), умерли 564 пациента (70 482).