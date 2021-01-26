Эпидемия ОРВИ в Рязанской области пошла на спад

С 18 по 24 января в Рязанской области снизилась заболеваемость ОРВИ. Об этом во вторник, 26 января, сообщило региональное управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

С 18 по 24 января в Рязанской области снизилась заболеваемость ОРВИ. Об этом во вторник, 26 января, сообщило региональное управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

В целом по области показатели не превышали пороговых значений, уровень заболеваемости ниже расчетного эпидемического порога на 5,9%.

«По Рязани отмечается превышение эпидемического порога на 2,6%, — отметили специалисты. — Детское население в структуре заболевших составило 42,3%".

Мониторинг показал, что сохраняется циркуляция вирусов негриппозной этиологии. Случаев гриппа не регистрировали.