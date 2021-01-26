Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 вдвое

Ситуация может резко улучшиться в скором времени. Однако после снижения снова возможен всплеск заболеваемости

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, что к середине весны показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 могут снизиться вдвое. Об этом передает РИА Новости .

По его словам, после снижения снова возможен всплеск заболеваемости «в связи с естественным весенним пиком».

По мнению специалиста ситуация может резко улучшиться в скором времени. Тавадян пояснил, что для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны необходима всеобщая вакцинация.