Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежащем уничтожению

Местная жительница показала жилье, которое признали аварийным еще 30 лет назад. Рязанцы до сих пор ждут переезда. Все это время люди постоянно обращались в различные инстанции и даже писали президенту.

Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда из аварийного двухэтажного дома. Как люди выживают в помещениях, где пол проваливается под ногами, стены гниют, а крысы и тараканы маршируют из одной квартиры в другую выяснила корреспондент РЗН.инфо.

Местная жительница показала жилье, которое признали аварийным еще 30 лет назад. Рязанцы до сих пор ждут переезда. Все это время люди постоянно обращались в различные инстанции и даже писали президенту.

Сообщения о разрушающемся здании также публиковались в СМИ.

Однако проблема до сих пор не решилась. Подробности читайте в нашем разделе «Публикации».