Дольщики под защитой. Назван самый безопасный способ покупки квартиры в новостройке

В конце декабря ГК «Стройпромсервис» объявила о старте продажа квартир в новом доме ЖК «Шереметьевский квартал» с использованием эскроу-счетов. В компании рассказали, что это такое и почему эта сделка считается самой безопасной на рынке недвижимости.

В конце декабря ГК «Стройпромсервис» объявила о старте продажа квартир в новом доме ЖК «Шереметьевский квартал» с использованием эскроу-счетов. В компании рассказали, что это такое и почему эта сделка считается самой безопасной на рынке недвижимости.

«Эскроу — специальный счет, на котором будут храниться средства дольщиков до ввода дома в эксплуатацию. По договору застройщик открывает специальный счет для учета и блокирования денежных средств. Это сделка с повышенной надежностью — застройщик получит деньги только когда построит жилой комплекс», — объяснили в компании.

В «Стройпромсервисе» добавили, что квартиры в новом доме в жилом комплексе «Шереметьевский квартал» можно уже приобрести в соответствии с новыми правилами №214-ФЗ — с использованием эскроу-счетов. Компания заверила, что это является дополнительной гарантией для покупателя, что ключи от новой квартиры он получит без нарушений и строго в установленный срок.

«Абсолютно новая концепция дома комфорт-класса в ЖК «Шереметьевский квартал» выделяет его среди других домов комплекса. Продуманная квартирография позволит выбрать подходящий вариант проживания: спальню с практичной нишей для шкафов, удобные вместительные гардеробные, просторные кухни-гостиные. Цены стартуют от 1,3 млн руб.лей. Большой выбор квартир с панорамным остеклением — находите уединение, отдыхайте и слушайте тишину, глядя в окно на Окские луга. Во дворе дома — детские площадки с безопасным покрытием и современные игровые комплексы. А теперь представьте: готовая инфраструктура района и самого комплекса, идеальное расположение и километры природных ландшафтов — все это уже ждет вас в «Шереметьевском квартале»!" - рассказали в компании.

Выбрать квартиру на новых условиях и узнать больше о ЖК «Шереметьевский квартал» можно на сайте .

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф.