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Для студентов РГАТУ устроили мастер-классы по доврачебной помощи и сборке автомата
В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева для студентов факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования в рамках социального проекта «Я-ПАТРИОТ» прошли мастер-классы, направленные на формирование гражданственности, патриотизма, положительного отношения к службе в армии и активной жизненной позиции.

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева для студентов факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования в рамках социального проекта «Я-ПАТРИОТ» прошли мастер-классы, направленные на формирование гражданственности, патриотизма, положительного отношения к службе в армии и активной жизненной позиции.

Их организатором выступила Рязанская региональная общественная организация «Инклюзивный военно-патриотический клуб Десантное Братство» под руководством председателя Общественного совета при УФССП России по Рязанской области Геннадия Игнатова.

Воспитанники ВПК «Десантное Братство» совместно со студентами вуза занимались сборкой-разборкой автомата, учились надевать общевойсковой защитный комплект химзащиты, оказывать первую доврачебную помощь, а также транспортировать раненого с поля боя. В этот день для участников мероприятия организовали выставку вооружения.

Мероприятие провели в соответствии с Положением и Методическими рекомендациями по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 МР3.½.10184-20 от 25.05.2020.