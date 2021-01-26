Активисты исполнили мечту рязанской школьницы, написавшей письмо Путину

В декабре во время ежегодной пресс-конференции Путина девочка написала президенту. Обрабатывавшие обращения активисты заметили ее просьбу и исполнили ее.

Активисты исполнили мечту рязанской школьницы, написавшей письмо Владимиру Путину. Виктория Назарова попросила у президента лыжи, сообщает во вторник, 26 января, ОНФ.

В декабре во время ежегодной пресс-конференции Путина девочка написала президенту. Обрабатывавшие обращения активисты заметили ее просьбу и исполнили ее.

Отмечается, что школьница живет с родителями и сестрой-инвалидом. Как пояснила мать девочки, семья испытывает материальные трудности.

«У нас в семье инвалид — сестра Вики. Но девочки очень дружны, по-своему трудолюбивы и жизнерадостны. Вика попросила лыжи, потому что она — активный ребенок, с огромным желанием хочет заниматься этим видом спорта», — сказала Анастасия Назарова.

Сама школьница надеялась, что ее письмо прочитает президент.

«На самом деле я верила, что президент прочтет мое письмо. Сколько раз по телевизору видела, как он помогает детям. Лыжи очень понравились, — поделилась девочка. — Классно, что смогу прямо сегодня покататься, у нас снега на стадионе в школе очень много».