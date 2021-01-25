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«Жалоб не поступало». Появилась первая официальная информация о задержаниях 23 января
Действия сотрудников правоохранительных органов оценили положительно. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в области Наталья Епихина.

Появилась первая официальна информация о протестах, прошедших в Рязани 23 января. Уполномоченный по правам человека в области Наталья Епихина сообщила, что участниками митинга стали 500 человек.

«По неформальным разговорам выяснилось, что большинство молодых участников пришли из любопытства», — заявила она.

По словам омбудсмена, действия сотрудников правоохранительных органов оцениваются положительно. «Считаю, что корректное поведение сотрудников полиции, проводимая разъяснительная работа позволили предупредить многие негативные последствия», — подчеркнула Епихина.

Она рассказала, что в отделения полиции доставили 82 человек, в том числе 16 несовершеннолетних. Последних передали родителям. Также по результатам митинга возбудили 29 административных производств по части 2 статьи 20.2 КоАП, с 37 доставленными провели разъяснительную беседу.

Сейчас всех задержанных отпустили. «Жалоб на нарушение прав человека в мой адрес не поступило», — отметила омбудсмен.

Она добавила, что участники митинга выдвинули ряд требований к региональной власти. «Среди этих требований есть те, с которыми обращаются жители и ко мне, большинство обоснованы», — сказала Епихина, подчеркнув, что для решения указанных вопросов не стоит совершать противозаконные действия. Обращения и замечания можно направить по почте: ombudsman62@mail.ru, телефон +7 (4912) 25-36-55.

Ранее рязанские СМИ направили коллективный запрос губернатору о задержаниях 23 января.