«Выносил спящих детей». У молодой семьи из Путятинского района сгорел дом

Сейчас семья Мариенко переехала к родителям, работники организаций и жители района собирают для них вещи первой необходимости, одежду, продукты.

Ночью в воскресенье, 24 января, в селе Караулово Путятниского района произошел пожар. В три часа загорелся жилой дом, пишет издательство « Пресса ».

На вызов выехали четыре расчета и трое добровольцев. Тушить также помогали соседи.

В доме жила молодая семья Мариенко из пяти человек. Женщина проснулась от запаха дыма и разбудила мужа. «Я открыл двери и стал выносить спящих детей», — рассказал мужчина.

По его словам, вещи и бытовую технику вынести не смогли, сгорели документы и накопления, которые откладывали на ремонт купленного год назад дома.

Сейчас семья Мариенко переехала к родителям, работники организаций и жители района собирают для них вещи первой необходимости, одежду, продукты.

Причину возгорания устанавливают.