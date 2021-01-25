Врач Мясников назвал привычку опаснее курения

Специалист пояснил, что многие заблуждаются, так как считают этот способ курения более безопасным. Он уточнил, что курение кальяна может стать причиной рака легких.

Врачи и телеведущий Александр Мясников заявил, что кальян вреднее сигарет. Об этом он сказал в эфире телеканала « Россия 1 ».

Он пояснил, что многие заблуждаются, так как считают этот способ курения более безопасным.

«На самом деле, когда мы курим кальян, мы вдыхаем вредных веществ ровно столько, сколько если бы мы курили полторы пачки сигарет», — пояснил Мясников.

Он уточнил, что курение кальяна может стать причиной рака легких.

По словам Мясникова, в легких вместе с дымом происходит микроожог, что может вызвать рак.

Доктор добавил, что безопасной формы курения не существует.