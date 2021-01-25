В Рязанской области задержали преступника, объявленного в федеральный розыск

30-летнего иностранца задержали совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ. В отношении него в его родном государстве было возбуждено уголовное дело.

В Сасовском районе задержали преступника, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

30-летнего иностранца задержали совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ. В отношении него в его родном государстве было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, он пытался скрыться. В Сасове разыскиваемого задержали.

Полицейские передали задержанного инициаторам розыска.